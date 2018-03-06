Киев на грани разрыва с «Газпромом» и потери доверия Польши: радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 марта, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Газовая зависимость: в «Нафтогазе» заявили, что условия разрыва с «Газпромом» неприемлемы;
- Дискредитировали «подвиг»: в Польше перестали доверять Киеву;
- Суверенный интернет: в Госдуме разъяснили готовность к отключению от мирового интернета;
- Такая разная память: в Калининграде установка памятника Невскому натолкнулась на неприятие;
- Дают — не бери: за 2017 год сумма взяток в России выросла втрое.