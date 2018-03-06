Якутск, 6 марта, 2018, 07:00 — ИА Регнум. Почти 5,5 млн рублей снова приготовила на подарки Якутия. Власти республики, испытывающей сейчас финансовые трудности и вынужденной продолжать занимать деньги в банках при долге более 51 млрд рублей, никак не могут остановиться и перестать дарить и награждать. На этот раз приличную сумму из бюджета потратят на поздравительные открытки, бумажные подарочные пакеты, живые цветы, ордена и знаки отличия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подарки

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В 2 млн рублей налогоплательщикам Якутии обойдутся нагрудные знаки и ордена к государственным наградам республики, ещё в 1,6 млн — знаки отличия «Гражданская доблесть». Как следует из документации закупки, все нагрудные знаки должны быть изготовлены из серебра 925 пробы и покрыты тонким слоем золота 999 пробы.

Ещё 400 тыс. рублей из бюджета власти региона приготовили на изготовление бумажных подарочных пакетов с символикой республики. На эти деньги планируется приобрести 4 678 подарочных пакетов. Не жалеют деньги в Якутии и на открытки, их намерены купить сразу 1 327 штук, потратив 500 тыс. рублей.

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Отдельная статья поздравительных расходов — награждения. Только живые срезанные цветы обойдутся в общей сложности в 1,2 млн рублей (пока объявлены две закупки). Судя по документации, дарить руководство региона предпочитает в основном розы, иногда — гвоздики и хризантемы.

Оказание услуг по сопровождению церемоний вручения государственных наград будет стоить бюджету республики ещё 250 тыс. рублей. Исполнители этих работ должны будут обеспечить присутствие на награждении дикторов, артистов, танцевального ансамбля не менее восьми человек (обязательное наличие якутских, русских национальных костюмов), а также быть готовыми проводить мероприятия в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия за последние четыре года нарастила долги банкам и государству до 51,3 млрд рублей и продолжает брать кредиты: в феврале республика объявила четыре аукциона по привлечению 3,6 млрд рублей кредитов. Активно занимают и жизнеобеспечивающие компании региона. Только в феврале было объявлено несколько закупок, цель которых — кредиты почти на 10 млрд рублей. Суммарная плата за пользование деньгами банков превысит 1,5 млрд рублей.

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Напомним, экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин предположил, что именно нежелание руководства республики экономить стало причиной отказа республики от участия в программе реструктуризации кредитов, которая стартовала в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Мне кажется, что Якутии отказали в реструктуризации долгов, так как Минфин России проанализировал принятый республикой бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов и не увидел желания республики сокращать государственный долг, работать над оптимизацией бюджетных расходов. У главы Якутии Егора Борисова осталось немного времени до завершения его срока руководством республики. Он не хочет и не будет сдерживать себя в «бюджетных хотелках». Будет работать по принципу — «после меня хоть потоп», — высказывал мнение Эрнст Берёзкин.