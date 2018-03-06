Пекин, 6 марта, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Китай запустит ракету-носитель «Чанчжэн-5B» в космос уже в 2019 году, заявил пресс-секретарь Департамента пилотируемой космической программы (CMSEO), передает 6 марта газета «Жэньминь жибао».

Синьхуа РН «Чанчжэн-5»

Ракета будет нести один центральный модуль и экспериментальные модули для китайской космической станции.

Китай отберет третью группу космонавтов уже в первой половине года в рамках плана пилотируемого освоения космоса. Новые космонавты будут включать в себя не только пилотов, но также инженеров обслуживания. В дальнейшем планируется создать еще больше грузовых и пилотируемых космических кораблей.

Пресс-секретарь также отметил, что CMSEO будет сотрудничать с Управлением по вопросам космического пространства ООН и давать возможности по использованию китайской космической станции совместно с Европейским космическим агентством для разработки модулей, а также с другими странами в деле исследования Луны.

Китай начал свою пилотируемую космическую программу в 1992 году. Будучи самой мощной ракетой-носителем «Чанчжэн-5» имеет полезную грузоподъёмность 25 тонн при выведении объектов на низкую орбиту Земли и 14 тонн — для геостационарной орбиты.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» будет протестирована в марте в рамках подготовки к ее первому запуску. Ракета существует в двух модификациях. Второй модификацией является менее мощная «Чанчжэн-5», первый запуск которой состоялся 3 ноября 2016 года.

Напомним, что Китай активно развивает свою аэрокосмическую отрасль по всем возможным фронтам. Так, стало известно, что Поднебесная уже запланировала на ближайшее будущее запуска спутников с плавучего космодрома.