Киев, 6 марта, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Предлагаемые российским «Газпромом» условия расторжения контрактов на поставку и транзит газа неприемлемы для «Нафтогаза», заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, передает телеканал «112 Украина».

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Получив уведомление от «Газпрома» о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» через Стокгольмский арбитраж, Витренко заявил:

«Наша позиция заключается в том, что мы не видим пока оснований для расторжения договора на транзит».

«Мало того, те объяснения со стороны «Газпрома» и те предложения, которые они делают касательно пересмотра контрактов и даже условий расторжения этих контрактов, для нас неприемлемы», — уточнил Витренко.

Напомним, 5 марта Витренко заявил, что его компания получила официальное уведомление из «Газпрома». Ранее, 28 февраля, арбитраж обязал «Газпром» выплатить компенсацию в сумме (после вычетов) $2,56 млрд за недопоставку голубого топлива.

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На следующий день «Газпром» вернул украинскому контрагенту предоплату за поставку в марте, а 2 марта глава компании Алексей Миллер объявил о разрыве всех контрактов с украинской стороной.