Ереван, 5 марта, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Председатель Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян сегодня, 5 марта, подал в отставку.

armenpress.am Гагик Арутюнян

Отставка Арутюняна связана с достижением пенсионного возраста и с тем, что решением Национального собрания Армении он был избран членом Высшего судебного совета.

Согласно новой Конституции Армении, Высший судебный совет, который должен заработать с 9 апреля, призван гарантировать независимость судебной системы.

Высший судебный совет состоит из десяти членов. Пятерых членов избирает Национальное собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов. Пятерых членов Высшего судебного совета избирает общее собрание судей из состава судей, имеющих как минимум десятилетний опыт работы.

Помимо Арутюняна в Высший судебный совет Национальным собранием были избраны Геворг Даниелян, Липарит Меликджанян, Айк Ованнисян и Сергей Мегрян.

Гагик Арутюнян занимает высокие государственные посты с 1990 года, когда был избран депутатом Верховного совета Армянской ССР, а затем заместителем председателя Верховного совета. С 1991—1996 гг. был вице-президентом Армении, одновременно с ноября 1991 по июль 1992 премьер-министром. С февраля 1996 гида назначен председателем Конституционного суда Армении.

На должность председателя Конституционного суда Армении скорее всего будет назначен депутат от правящей Республиканской партии Армении, бывший министр юстиции Грайр Товмасян. На днях он сложил депутатские полномочия в связи с избранием на должность судьи Конституционного суда.