Бухарест, 5 марта, 2018, 20:58 — ИА Регнум. По крайней мере 64 из 101 депутата парламента Молдавии имеют румынское гражданство. Об этом заявил экс-глава румынского Департамента по связям с румынами за рубежом, депутат парламента Румынии Еуджен Томак.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он возмутился, что в молдавском парламенте скептически отнеслись к предложению Румынии провести совместное заседание парламентов двух стран, приуроченное к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, которую в Бухаресте называют «Великим объединением».

По словам Томака, в каждой из фракций, включая «пророссийскую» Партию социалистов, есть граждане Румынии. Ранее лидер социалистов Игорь Додон признал, что некоторые депутаты-социалисты — граждане Румынии, однако пообещал, что они откажутся от румынского гражданства.

Справка ИА REGNUM. В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России, и до оккупации Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года. Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Что касается пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».