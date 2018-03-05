Курск, 5 марта, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко 4 марта встретился с губернатором Курской области Александром Михайловым. Как сообщила пресс-служба областной администрации, они обсудили вопросы оказания содействия избирательным комиссиям, а также обеспечения безопасности на выборах.

Марина Каширская ИА REGNUM Обучение членов избирательных комиссий

Шевченко посетил избирательные участки №№ 185, 186, 187, которые расположены в новой школе № 60 на проспекте Победы, где обсудил вопросы организации выборов с председателем Избирательной комиссии Курской области Галиной Заикой, заместителем губернатора Людмилой Гребеньковой, заместителем главы администрации города Курска Мариной Сойниковой и ознакомился с практической стороной работы организаторов выборов.

Члену ЦИК России показали пункты приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения, развернутые в участковых избиркомах. Возможностью подать заявления в ТИК, УИК, в отделение МФЦ или через портал «Госуслуги», чтобы 18 марта проголосовать по месту нахождения, в Курской области воспользовались уже почти 12 тысяч человек.

Новые участки оборудованы лифтом для маломобильных групп населения. При этом в Курской области почти 90% избирательных участков перенесли на первые этажи зданий ради удобства пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Уже сформирован состав общественных наблюдателей для работы на выборах президента — 1163 человека уже заканчивают обучение. Общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках региона.

«Институт общественного наблюдения впервые применяется на этих выборах. Раньше на избирательных участках могли присутствовать только наблюдатели, направленные кандидатами и партиями. Представители общественности — это независимые наблюдатели, своего рода арбитры между представителями кандидатов, партий и избирательными комиссиями. Поэтому их роль очень велика», — рассказал Шевченко.

В целом Шевченко высоко оценил подготовку Курской области к выборам, в том числе и качество информационно-разъяснительной работы. После визита Евгения Шевченко губернатор Александр Михайлов и председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика провели совещание, посвященное предстоящим президентским выборам, с представителями администраций районов и городов области, территориальных избирательных комиссий, МФЦ, вузов, политических партий, общественных организаций и СМИ.

Глава региона перед участниками совещания поставил задачи, которые необходимо решить для подготовки к выборам. Избирательные участки уже оборудованы техникой, необходимой в том числе и для изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Во всех помещениях для голосования есть тепло и электричество, телефонная связь. Спасатели и правоохранительные органы обследовали помещения избирательных участков на соответствие нормам противопожарной безопасности.

В 342 помещениях УИК и 35 помещениях ТИК будет организовано видеонаблюдение. Установка необходимого оборудования была завершена к 1 марта. В крупных городах и приграничных районах избирательные участки будут оснащены металлодетекторами.