Москва, 5 марта, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Сообщается, что лидеры двух стран обсудили ключевые аспекты ситуации в Сирийской Арабской Республике в контексте международных усилий по ликвидации очагов терроризма и обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране.

Макрон и Путин подчеркнули важность последовательной имплементации положений резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 2401. В частности, речь идёт об эвакуации мирных жителей из районов боевых действий, обеспечении гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии. Также резолюция предусматривает оказание медицинской помощи пострадавшему гражданскому населению.

Лидеры двух стран условились продолжить контакты между Россией и Францией на различных уровнях в целях содействия процессу мирного урегулирования конфликта в Сирии.