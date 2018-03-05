Калуга, 5 марта, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил главам муниципалитетов создать и возглавить общественные штабы по проведению выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Об этом он заявил 5 марта на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов на координационом совещании

Артамонов также поручил взять на контроль явку бюджетников на выборы президента РФ и призвал участников совещания активнее пропагандировать в трудовых коллективах участие в предстоящем голосовании.

«В этом ничего зазорного нет. Вы должны со своими трудовыми коллективами дружно, празднично, весело прийти и отдать свой гражданский долг, принять участи в голосовании. С вашей стороны никаких стеснений быть не должно, когда вы будете мобилизовывать свои трудовые коллективы. Все получают свою заработную плату из бюджета. Это народные деньги. И все должны проявить сознательность и ответственность за судьбу страны», — сказал Артамонов.

Губернатор напомнил руководителям местных администраций, что не следует конкретно агитировать за того или иного кандидата.

«Никто не говорит сейчас об этом и не надо этого делать. По поводу тех кандидатур, которые будут в списках обозначены. Надо просто прийти на выборы. Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше жителей области смогли прийти на избирательные участки, выполнить свой гражданский долг, проявить сознательность и ответственность за судьбу страны», — заключил Анатолий Артамонов.

Напомним, на территории Калужской области создано 729 избирательных участков. Для голосования будут использованы новые комплексы в обработки избирательных бюллетеней КОИБ — 2017, которые будут применены на 84 избирательных участках в Калуге, а также QR-коды на протоколах.

Между тем, в Калуге 18 марта 2018 года будут выбирать не только президента России, но и общественные пространства для программы городского благоустройства. В списке претендентов значится 38 площадок: три общегородские и 35 локальных.

На всех избирательных участках областного центра предполагается проведение культурно-массовых мероприятий. Планируется поощрить граждан первыми пришедшими для голосования самых пожилых избирателей, а также самые дружные семьи, участвующие в выборах.

Отметим, согласно статьи 3 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», участие гражданина РФ в выборах является свободным и добровольным.