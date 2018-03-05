Таллахасси, США, 5 марта, 2018, 18:44 — ИА Регнум. В одной из средних школ штата Флорида учительницу социологии заподозрили в распространении расистских взглядов среди учеников. Как сообщило вечером 4 марта издание Huffington Post, учительница сама призналась в этом, правда, под вымышленным именем.

Скриншот со страницы в Twitter Тианы Даличов «Свои»

По предварительной версии, подозреваемая Дайана В. под псевдонимом Тиана Даличов вела подкаст «Непримирительный», в котором пропагандировала идеи превосходства белой расы над другими. Ведущая обсуждала с гостями программы интеллектуальные способности детей разных рас. По её словам, люди с белым цветом кожи интеллектуально развитее, нежели представители других рас. При этом Тиана ссылается на некие научные доказательства.

В одном из выпусков своего подкаста женщина рассказала, что делится своими взглядами на общественное устройство с учениками. Она поделилась, что однажды на неё написали жалобу родители одного из учеников, но учительнице удалось убедить администрацию школы, что она никак не связана с пропагандой расизма. Кроме того, Тиана выразила надежду, что и другие люди с расистскими взглядами последуют её примеру и пойдут работать в учебные заведения.

Скриншот со страницы в Twitter Тианы Даличов «Свои»

Скриншот со страницы в Twitter Тианы Даличов Об исламе

Своими воззрениями женщина делилась и в соцсетях. Так, издание разместило скриншоты публикаций учительницы в Twitter, в которых женщина рассуждает о расовых отличиях и утверждает, что ислам несет ответственность за действия группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что эта религия «одобряет терроризм».

«Предпочитать «своих» людей чужим — это не супремасизм и не проявление ненависти», — пишет женщина.

Вскоре после публикации материала Тиана удалила все аккаунты в социальных сетях.

Дирекция школы, в которой работает Дайана, не подтвердила, что она и Тиана — один и тот же человек. Однако заверила, что обратит внимание на заявления, сделанные в подкасте, и проверит факты, указывающие на то, что её слова нарушают правила поведения школы.

К сожалению, пропаганда расизма в учебных заведениях встречается всё чаще, причем нередко её жертвами становятся не только ученики, но и сами учителя. Так, в апреле 2017 года Национальный союз учителей Великобритании провёл опрос среди темнокожих педагогов и учителей, представляющих этнические меньшинства. 60% респондентов ответили, что регулярно сталкиваются с расизмом на рабочих местах, из-за чего планируют уходить из профессии.

Они заявили, что администрации учебных заведений относятся к таким учителям предвзято, поэтому им практически невозможно получить повышение. Кроме того, их коллеги не считаются с мнением темнокожих, считая их агрессорами и нарушителями порядка.