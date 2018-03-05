Калуга, 5 марта, 2018, 18:09 — ИА Регнум. В Калужской области в 2017 году пособия и компенсации семьям с детьми за счёт средств областного бюджета выплачены 45 тыс. получателям на 62 тыс. детей. В целях профилактики семейного неблагополучия социальные услуги предоставлены более 30 тыс. детей. Об этом 5 марта заявил на заседании расширенной коллегии министерства труда и социальной защиты региона министр Павел Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На заседании коллегии

По словам министра, за последние три года удельный вес безнадзорных детей снизился в регионе на 25%, количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, сократилось на 14%.

Совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в области реализовывались проекты по социальной работе с детьми-инвалидами и несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. На эти цели привлечено 9,4 млн рублей грантовых средств. В рамках VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей! Вместе с семьей» Калужская область награждена дипломом в номинации «Представление комплексной региональной модели профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

По итогам 2017 года количество детей-сирот в регионе уменьшилось и составило 2 946 человек, 91% из них воспитываются в семьях. В 2017 году детям-сиротам предоставлено 167 жилых помещений, 100 квартир планируется приобрести в 2018 году.

С целью повышения качества семейного устройства разработаны новые программы обучения, введено обязательное итоговое собеседование с кандидатами в приемные родители, усилен контроль за деятельностью органов опеки и попечительства, проведены мониторинги многодетных приемных семей.

Как заявила глава Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, калужский регион одним из первых начал взаимодействовать с фондом около десяти лет назад. За это время в области реализовано семь совместных проектов, привлечено свыше 217 млн. рублей средств фонда. В числе приоритетов дальнейшего сотрудничества она назвала совершенствование условий для социальной адаптации детей-инвалидов и помощь их родителям, а также всестороннюю поддержку детей, находящихся в конфликте с законом.

Пресс-служба правительства Калужской области Творчество детей-сирот

Глава региона Анатолий Артамонов заявил, что за последние годы в области в 2,5 раза увеличилось количество многодетных семей. Это, по его мнению, характеризует улучшение уровня жизни людей. Дальнейшее его повышение связано с развитием экономики.

«От уровня экономики зависят бюджетные возможности для развития социальной сферы», — подчеркнул губернатор.

Напомним, в Калужской области в 2017 году родилось 10 тыс. 956 детей (2016 год — 12 252 детей). Снижение рождаемости связано с сокращением численности женщин репродуктивного возраста в целом по Российской Федерации. Общий коэффициент рождаемости в 2017 году составил 10,8 промилле (2 место в ЦФО). Доля детей, родившихся третьими или последующими, в общем числе рожденных выросла с 14% в 2012 году до 21% в 2017 году.