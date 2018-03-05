Симферополь, 5 марта, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Крымский полуостров в перспективе способен снабжать семенами весь юг России, но пока местные научные учреждения испытывают острую нехватку современного инструментария. Таким мнением с журналистами в Симферополе 5 марта поделился президент Российской академии наук Александр Сергеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым в сентябре

«Крым может снабжать семенами весь юг России, а, может быть, и не только юг. Экономическая отдача с каждого семеноводческого гектара здесь гораздо больше, чем просто от продукции. И это нужно обязательно учитывать. Помимо этого тут нужно развивать производство эфиро-масличных культур. Уникальные условия региона позволяют производить множество различных сортов, НИИ сельского хозяйства РК должен стать базовым в этом направлении на территории всей страны», — отметил учёный.

Он также обратил внимание на проблему острого дефицита современного инструментария в научных учреждениях РК.

«Эта проблема существует не только для Крыма, там, где её решают, сразу возникают возможности для прорыва. В целом эту ситуацию надо переломить и добиться того, чтобы в НИИ сельского хозяйства Крыма пришло современное оборудование. Я видел несколько совершенно новых лабораторий в Никитском ботаническом саду, оснащённых на мировом уровне. Туда сразу потянулись учёные со всего мира», — подчеркнул глава РАН, заверив, что академия окажет всю необходимую помощь.

Напомним, в эти дни в НИИ сельского хозяйства РК представляют инновационные аграрные технологии, а также образцы сортов сельскохозяйственных и эфиромасличных культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель РАН предложил провести на полуострове исследования для поиска новых ресурсов воды.

«Нужно произвести геофизические исследования водных ресурсов Крыма, с использованием всех современных методов. Возможно, что вода где-то есть. Это очень интересная и серьёзная научная задача, которую необходимо исследовать. Помимо этого было бы неплохо сделать электронную карту сельскохозяйственных земель», — отметил глава РАН.

В целом, по его словам, задача академии наук заключается в том, чтобы попытаться помочь формированию программы научно-технического развития Крыма.

«Крымская наука, во-первых, обширна, а во-вторых, сильна. Но те десятилетия, которые до «Крымской весны» прошли, вывели эти научные учреждения из современного научного темпа. И зарплаты были маленькие, и техническая оснащённость слабая», — подчеркнул специалист.