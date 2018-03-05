Симферополь, 5 марта, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Глава Российской академии наук Александр Сергеев предлагает провести в Крыму исследования для поиска новых источников воды, а также сформировать электронную карту сельскохозяйственных земель. Об этом учёный сообщил журналистам в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Нужно произвести геофизические исследования водных ресурсов Крыма, с использованием всех современных методов. Возможно, что вода где-то есть. Это очень интересная и серьёзная научная задача, которую необходимо исследовать. Помимо этого было бы неплохо сделать электронную карту сельскохозяйственных земель», — отметил глава РАН.

В целом, по его словам, задача академии наук заключается в том, чтобы попытаться помочь формированию программы научно-технического развития Крыма.

«Крымская наука, во-первых, обширна, а во-вторых, сильна. Но те десятилетия, которые до «Крымской весны» прошли, вывели эти научные учреждения из современного научного темпа. И зарплаты были маленькие, и техническая оснащённость слабая», — подчеркнул специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году наиболее острые проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район. Помимо этого, в начале 2018 года стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части Крыма сильно минерализирована и требуются срочные меры по её очистке.

«Есть системные вопросы к качеству воды в Красноперекопске и Красноперекопском районе. К большому сожалению, уровень минерализации воды колоссальный. Она непригодна для приготовления пищи, это чисто техническая вода. Необходимо принять краткосрочные меры, определить обоснованность тарифа», — констатировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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На прошлой неделе глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль сообщил, что на данный момент тысячи крымчан испытывают острую нехватку в чистой питьевой воде, которая бы соответствовала всем установленным нормам и стандартам, но пока готовой программы по решению этой проблемы нет.

«Мы очень отстаём от ГОСТовских стандартов по качеству питьевой воды. Жители практически ста населённых пунктов Крыма, в которых в основном используют подземные запасы, пьют некондиционную воду», — отметил чиновник.

По его словам, проблему поможет решить установка специальных опреснительных комплексов. Один из них уже запустили в прошлом году в Первомайском районе.

«В этом году они появятся ещё в двух крымских сёлах: в Раздольненском и Джанкойском районах. На эти нужды уже согласовано выделение 12,5 млн рублей. Если этот опыт окажется успешным, правительство разработает специальную программу, которая позволит решить вопрос качества воды на полуострове», — подчеркивал Вайль.

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