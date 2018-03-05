Сочи, Краснодарский край, 5 марта, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Камнепад произошел сегодня, 5 марта, на въезде в Центральный район Сочи. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье», на спуске от Мамайского перевала к посту ДПС из-за продолжительных осадков на обочину дороги упали булыжники, два из которых выкатилось на проезжую часть.

Gismeteo.ru Дорожный знак «Падение камней»

Установленная дорожниками стальная сетка снизила скорость схода камней, что позволило спускающемуся с перевала транспорту маневрировать и избежать ДТП. В результате природного явления никто не пострадал. Последствия камнепада в течение получаса устранены, на дороге возобновилось движение. Дорожники обследуют прилегающую территорию.