Борисоглебский, Ярославская область, 5 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Общественная комиссия Борисоглебского района Ярославской области утвердила новый эскиз благоустройства центра поселка по региональному проекту «Решаем вместе!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Борисоглебского сельского поселения.

Admborisogleb.ru Новый эскиз благоустройства поселка Борисоглебский

Эскизы пришлось корректировать: как сообщало ранее ИА REGNUM, общественная комиссия раскритиковала присланные из областного центра эскизы и отказалась их утвердить. Как выяснилось, создававшие их студенты технического университета не приезжали в поселок и не общались с потенциальными заказчиками.

«Если бы студенты приехали и посмотрели реально то, что мы планируем изменить, — это было бы хорошо. Они же к нам не приезжали, а рисовали что хотелось», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Борисоглебского сельского поселения Николай Яблоков.

На первоначальных эскизах авторы предлагали установить навесы, примыкающие к ансамблю памятника федерального значения — Борисоглебского монастыря (XIV—XVII вв.) со стороны центрального входа. У общественности и профессионалов вызвало шок желание видоизменять памятник культуры. Эскизы были отправлены на доработку, и спустя неделю комиссия утвердила новые — уже без навесов.

«Я изначально был против них. Не потому, что они нарушают исторический облик монастыря, а на них просто не хватает денег. Нам на всю программу выделили 3,5 миллиона рублей, — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Борисоглебского сельского поселения Николай Яблоков.

Новые фор-эскизы благоустройства местные власти и общественники признали более соответствующими, отметив, что на часть запланированных работ денег в этом году не хватит, они останутся на следующий год.