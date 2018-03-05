Севастополь, 5 марта, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Для усиления борьбы с незаконной парковкой в Севастополе местные власти намерены открыть ещё одну штрафстоянку, а также дополнительно закупить 10 эвакуаторов, потратив более 80 миллионов рублей. Об этом 5 марта на аппаратном совещании правительства города заявил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Перехватывающая парковка предполагается на улице Крестовского в Балаклаве. Она рассчитана почти на 400 автомобилей. Четвёртую часть планируем оставить под стоянку, а на оставшейся территории организуем вторую площадку для хранения транспортных средств», — пояснил чиновник планы правительства.

По его словам, приобретение новых автомобилей планируется за счёт средств бюджета — 81,7 млн рублей.

Отметим, что на данный момент в Севастополе работает одна штрафплощадка — на улице Мечникова ‑ и шесть эвакуаторов.

При этом губернатор Дмитрий Овсянников пригрозил отставкой всему руководящему составу «Севавтодора», если до 1 мая новые машины не будут закуплены и оформлены.

Как сообщало ИА REGNUM, первую платную парковку в городе-герое открыли в декабре 2017 года, обещая полностью внедрить систему фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Правительство Севастополя ведёт работу по повышению безопасности улично-дорожной сети и преодолению заторовых явлений. В этой связи в рамках концессионного соглашения готовится внедрение системы фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Балаклаве организовано 79 мест, восемь из них — для льготников. Стоимость парковки 50 рублей в час», — отмечал в декабре директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Помимо этого, Заксобрание установило административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей за неоплату услуги по размещению автомобиля на платной парковке.