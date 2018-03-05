Ярославль, 5 марта, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области состоялось совещание сельхозпроизводителей и представителей энергокомпаний. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, обсуждался вопрос снижения тарифов на электроэнергию для сельскохозяйственных предприятий.

Yarregion.ru Что бы еще оптимизировать?

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике Игорь Каграманян, представители департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, руководство ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «Ярославская электросетевая компания», «Ярэнерго».

Как сообщается на официальном портале региональных органов власти, большинство ярославских сельскохозяйственных предприятий находятся на низком уровне напряжения, то есть приобретают электроэнергию по самой высокой стоимости (цена в январе 2018 года составила 8,20 руб./1 кВт. ч с НДС).

При этом предприятия, имеющие свои электросиловые и сетевые хозяйства — например, птицефабрики, тепличные комплексы, подключенные к шинам генераторного напряжения, приобретают электроэнергию в 1,5 раза дешевле. Переход на более высокий уровень напряжения, а значит, и на более дешёвые тарифы невозможен ввиду того, что все электросетевое хозяйство сельхозтоваропроизводителей было передано в 90-х годах безвозмездно сетевой региональной компании.

В настоящее время льгот сельскохозяйственным товаропроизводителям при расчетах за потребленную электроэнергию не предусмотрено действующим законодательством. Необходимо проработать все возможные варианты по снижению затрат на приобретение электроэнергии на региональном уровне, а также проработать вопрос принятия на федеральном уровне порядка субсидирования части затрат на приобретение электрической энергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей», — пояснил первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике Игорь Каграманян.

По вопросу роста тарифов на электроэнергию сельскохозяйственным предприятиям предложены варианты оптимизации расходов. Во-первых, организациям, имеющим в собственности электросетевое хозяйство, предлагается перейти на более высокий уровень напряжения с менее низким тарифом. Кроме того, аграриям рекомендуется применять многотарифные приборы учёта электрической энергии, внедрять системы и механизмы энергосбережения, проводить энергоаудит.

Что любопытно, согласно официальному пресс-релизу, в мероприятии участвовали и сами сельхозпроизводители. При этом генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма», депутат Ярославской областной думы Сергей Иванов пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что его туда никто не звал.

Нас туда не пригласили, хотя мы напрашивались. Насколько я знаю, там из сельхозпроизводителей был только один человек. Что же касается мер оптимизации расходов, то вариант с переходом на более высокий уровень напряжения — это обман. Они хотят, чтобы мы линии построили за свой счет, а потом опять им на баланс передали», — сказал он.

Между тем заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов пообещал в ближайшее время организовать рабочую встречу сельскохозяйственных предприятий области с организациями, проводящими энергоаудит, организациями-поставщиками электрической энергии совместно с представителями департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов области для поиска новых вариантов оптимизации затрат на электрическую энергию.