* УПА — запрещённая в России организация

Харьков, Украина, 5 марта, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Харькове неизвестные облили красной краской памятник нацистам из «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Идеологи УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Сообщается, что памятный знак, установленный в Харькове в честь нацистов из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был облит красной краской.

Сейчас местная полиция пытается установить личности тех, кто облил памятник нацистам красной краской.

Стоит отметить, что 18 февраля в центре Харькова неизвестные раскрасили памятник погибшим нацистам из «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в красно-белые цвета.