Калининград, 6 марта, 2018, 07:03 — ИА Регнум. Запуск двух новейших газовых ТЭС в Калининградской области во время визита Владимира Путина 2 марта стал первым шагом по укреплению энергетической безопасности региона. Об энергетическом положении российского эксклава пишет редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

ТЭС

Оба объекта — Маяковская ТЭС в г. Гусеве и Талаховская в Советске — были построены в рекордно короткие сроки, при этом к концу года ожидается еще и сдача Приморской ТЭС, а в 2019 году — якорной станции «Прегольской». Сейчас одна только Маяковская способна производить треть нужной региону энергии, а все объекты вместе дадут области 100%-ный запас мощности. В этом случае можно будет говорить об энергетической независимости Калининградской области.

И тем не менее жители региона понимают, что успешная электрификация Калининградской области в изолированной системе — это всё равно рискованное дело в условиях, когда открытые станции работают на магистральном газе, поступающем в регион с территории Литвы. Солярка, резервное топливо Маяковской ТЭС, может поступать наземным и морским путем, но стоит дорого, плюс цистерны с топливом едут транзитом опять-таки по Литве; что же касается Балтийского моря, оно способно быстро оказаться мишенью для европейских зеленых.

Но если Литва начала выходом из БРЭЛЛ, то она же может и продолжить взятый курс, начав демонтаж газопровода, по которому в Калининград поступает газ. Особенно если учесть, что идущая по территории Литвы труба «Газпрому» не принадлежит. Так не на это ли намекнул Путин на запуске ТЭС, говоря, что четыре станции позволят создать резервы «на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с какими-то технологическими сложностями»? И о чем в этой связи говорит поднятый недавно шум вокруг «Северного потока — 2»? И хватит ли этих резервов без Балтийской АЭС?

Читайте подробности: Панихида по энергоблокаде и агрессии Литвы: Путин в Калининграде

Обратите также внимание на другие статьи Андрея Выползова по региональной тематике.