Шебекино, Белгородская область, 5 марта, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Администрацию Купинского сельского поселения Шебекинского района Белгородской области привлекли к административной ответственности за несанкционированные свалки. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Шебекинского районного суда.

Марина Каширская ИА REGNUM «Не забывайте хрюкать»

Несанкционированные свалки в поселении обнаружила Шебекинская межрайонная прокуратура в сотрудничестве с управлением экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области. Проверка показала, что на территории Купинского сельского поселения Шебекинского района расположено шесть незаконных свалок.

Старший госинспектора Белгородской области в области охраны окружающей среды признал администрацию Купинского сельского поселения виновной по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

На администрацию был наложен штраф в 50 тысяч рублей, но чиновники обжаловали это решение в суде.

Суд установил, что администрация не организовала должным образом сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов. Это и стало причиной появления шести несанкционированных свалок.

В итоге постановление старшего государственного инспектора Белгородской области в области охраны окружающей среды о признании администрации Купинского сельского поселения виновной по административной статье осталось в силе. Администрация всё еще должна выплатить штраф.