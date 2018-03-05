Вашингтон, 5 марта, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считают «безответственным» сообщение президента России Владимира Путина о новейшем оружии, сообщается 5 марте в пресс-релизе, опубликованном Белым домом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

В тексте указано, что такая точка зрения является общей для Вашингтона и Лондона.

«Лидеры согласились, что последние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что это мнение было выработано в ходе встречи Дональда Трампа и Терезы Мэй, прошедшей 4 марта.

Стоит отметить, что по существу сложившейся ситуации президент США и премьер-министр Британии фактически не смогли сказать ничего.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших российских стратегических вооружениях, не имеющих аналогов в мире. Ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», подводные стратегические беспилотники, крылатые ракеты с ядерными двигателями, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и лазерное оружие фактически девальвировало всю стратегию США и НАТО по созданию глобальной системы ПРО.

Сообщив о новейшем оружии, Путин подчеркнул, что у России не было и нет агрессивных планов, а новое оружие угрожает только тем, кто готовится к нападению на Россию и ее союзников.

Напомним, в рамках обновленной ядерной стратегией США Вашингтон предусматривает применение ядерного оружия даже в случае неядерного нападения на США или их сателлитов.