Германия призвала Украину и Россию прекратить газовую войну: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 марта, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Фейковое расследование: в Британии пройдут слушания о «российском вмешательстве»;
- Засланный казачок: чьи идеи реализует в Киеве спецпредставитель госдепа;
- В чьих интересах: Берлин призвал Украину и Россию к примирению;
- Боевая готовность: Москва независима от мирового интернета;
- Молочный конфликт: запрет на ввоз продукции из Минска отложен.