Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 марта, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Жители Переславля-Залесского Ярославской области против планов переноса поврежденного памятника Ленину в город Тутаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Ленину в Переславле-Залесском

Как ранее сообщало ИА REGNUM, монумент может быть отправлен в туристический комплекс «Парк советского периода» в Тутаеве. Глава фракции КПРФ в городской думе Переславля-Залесского Александр Дыма считает такое перемещение непорядочным.

«Я приветствую создание в Тутаеве парка советской эпохи. Но вот так собирать экспонаты, брать у других то, что плохо лежит, нельзя. Необходимо учитывать мнение людей, тем более, что памятник Ленину создавался на деньги, собранные простыми переславцами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дыма.

Член ВООПИик, искусствовед Александра Андреева согласна с лидером переславских коммунистов.

«Считаю недопустимым лишать переславцев своего, народного памятника. Сама ситуация с его разрушением и попытками переместить — это цепочка действий людей равнодушных, халатных и неумелых. В данной ситуации не так важно, кому именно этот памятник принадлежит. Важно, что он является неотъемлемой частью истории города Переславля-Залесского и исторического облика Народной (Базарной) площади. К тому же перемещение, демонтаж, монтаж требуют средств и разработанной и согласованной документации. Откуда они возьмутся, если из ответа департамента охраны объектов культурного наследия следует, что средств нет? Также, представьте, что вдруг переславцам что-то захочется из объектов наследия Тутаева переместить… Какая будет реакция, интересно? Не думаю, что жители Тутаева обрадуются», — считает Александра Андреева.

Памятник Ленину был создан в 1929 году на средства рабочих Переславля-Залесского и Переславского района. Особенную ценность ему придают барельефы, на одном из которых изображен временный деревянный мавзолей на Красной площади. Памятник был поврежден во время ремонта Дома культуры в 2017 году и сейчас скрыт от глаз фанерным коробом.