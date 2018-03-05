Санкт-Петербург, 5 марта, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга стал инициатором включения дополнительных пунктов в туристическое соглашение между правительствами РФ и КНР, касающихся внесения гидов-переводчиков в маршрутный лист. Об этом сегодня, 5 марта, сообщила пресс-служба комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва, Красная площадь

Рассмотрение так называемого «китайского» вопроса произошло на совещании в Ростуризме в связи с многочисленными обращениями российских туроператоров, недовольных тем, как организовано пребывание китайских туристов в России.

Как сообщила заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, одним из пунктов Соглашения, в которые будут внесены изменения, станет «обязательное присутствие российского гида-переводчика для всех китайских групп».

По словам Гвичия, по итогам 2017 года туристы из КНР заняли первое место среди иностранных граждан по въезду в Российскую Федерацию и первое место по въезду в Санкт-Петербург. За 2017 год в рамках безвизового обмена группами туристов Санкт-Петербург посетило более 300 тыс. граждан КНР.

Общий прямой пассажиропоток между Петербургом и городами Китая составил более 223,7 тыс. пассажиров, что на 32% больше, чем в 2016 году.

Как известно, правительства РФ и КНР для облегчения совершения групповых туристических поездок граждан двух государств 29 февраля 2000 года подписали соответствующее соглашение. Сейчас готовится к подписанию новое межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.

Основные правки коснутся ускоренного обмена информации по спискам, сокращения числа участников группы с 5 до 3 человек, увеличения срока пребывания в стране с 15 до 21 дня, введения электронного документооборота, позволяющего ускорить процесс согласования списков, введения маршрута группы.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Китайских туристов российские морозы не пугают

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители туристической отрасли в начале февраля составили обращение президенту России Владимиру Путину и министру культуры Владимиру Мединскому, в котором просят их разобраться с проблемами китайского туризма в России.

По их словам, китайские предприниматели полностью контролируют рынок, и, несмотря на рост числа гостей из Китая, не происходит роста прибыли для России от увеличения турпотока из Китая. По словам участников рынка, существующие недостатки наносят ущерб туристической отрасли и имиджу страны, а в перспективе эти проблемы могут привести к возникновению угрозы безопасности России.