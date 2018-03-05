Ереван, 5 марта, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Четвертый президент Армении Армен Саргсян избран с нарушением норм Конституции, а именно ценза на обязательное проживание на территории республики в течение 6 лет и наличия гражданства РА в течение того же времени. Об этом говорится в заявлении общественных организаций Армении.

Photolure Армен Саргсян

«Тот факт, что Армен Саргсян так и не удосужился обнародовать свое заявление, которое он подал властям Великобритании об отказе от гражданства Соединенного Королевства, ставит под сомнение наличие подобного документа вообще, и, как следствие, легитимность четвертого президента. Это также является проявлением крайнего неуважения к народу и игнорирования Конституции страны», — говорится в заявлении.

Впрочем, его авторы, считают сложившуюся ситуацию в определенной мере закономерной с учетом того, что Серж Саргсян в 2008 году пришел в первый раз к власти «ценою жизней 10 человек», во второй раз — «путем тотальной фальсификации выборов».

«А в 2015 году для сохранения власти Республиканской партии он инициировал конституционный референдум по переходу республики на парламентскую форму правления, итоги которого также были сфальсифицированы. И не мудрено, что кандидат в президенты от РПА также должен руководствоваться методами правящей партии и его лидера, а именно с первых дней прихода к власти нарушать нормы Конституции и игнорировать мнение народа», — цитирует документ Арминфо.

Под заявлением подписались в том числе «Транспаренси интернейшнл», Журналистский клуб «Аспарез», Объединение информированных граждан, Фонды открытого общества (фонд Сороса), Ванадзорский офис Хельсинкской ассоциации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к Армену Саргсяну неоднократно звучали требования обнародовать заявление об отказе от гражданства Великобритании с тем, чтобы рассеять сомнения относительно конституционности его выдвижения на пост президента страны. Однако каждый раз Саргсян ограничивался устными заверениями о том, что он отказался от гражданства Великобритании еще в 2011 году, при этом отказываясь представить соответствующий документ.

Меж тем Конституция Армении требует, чтобы кандидат в президенты являлся гражданином РА на протяжении последних 6 лет и в течение того же времени беспрерывно проживал на территории республики.

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