Калуга, 5 марта, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Калужской области планируют закрыть все действующие частные дома-интернаты для престарелых. Соответствующее поручение муниципалитетам на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти 5 марта дал губернатор региона Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mspotronage.ru Дом престарелых

Глава области попросил руководителей муниципальных образований «больше не позволять на своих территориях организовывать эти сомнительные учреждения».

Распоряжение губернатора по поводу частных домов-интернатов для престарелых появилось после того, как стали известны результаты проверки дома престарелых и инвалидов «Эра милосердия» в Тарусском районе.

В ходе проверки, проведенной облпрокуратурой, Роспотребнадзором и региональным министерством труда и социальной защиты, выяснилось, что в доме престарелых и инвалидов отсутствуют медицинский пункт и столовая, пациентов при поступлении не проходили первичного обследовали и на них не оформлялись медицинские карты. Кроме того, помещения социального учреждения не приспособлены для людей с ограниченными возможностями, в том числе для инвалидов-колясочников.

Между тем, по словам главы администрации Тарусского района Евгения Мальцева, в настоящее время в частном доме престарелых «Эра милосердия», разместившемся в одном из корпусов пансионата «Таруса», проживают всего 18 человек, из которых только один является местным жителем. Остальных пожилых постояльцев в дом престарелых привезли родственники из Москвы и Московской области.

Напомним, по данным министерства труда и социальной политики Калужской области, в регионе действуют четыре частных дома престарелых, где проживают 130 пожилых людей и инвалидов.