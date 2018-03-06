Киев, 6 марта, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Захват власти на Украине через четыре года после майдана получил ожидаемое продолжение в виде захвата сперва газет, а потом — квартир. Известно, что в Киеве сотрудники компании «Бизнес-центр Навигатор» вместе с неизвестными молодчиками в камуфляже срезают замки с квартир в элитном жилом доме, ставят вместо них новые и водворяются на захваченной жилплощади. Обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин пишет о том, что стоит за историей, которую даже пытаются объяснять борьбой с коррупцией, в которой подозреваются владельцы квартир, что и дает, видимо, право грабить награбленное.

Ударная сила майдана

Полиция попустительствует, «активисты» свои захваты снимают на видео и выкладывают записи в интернет, а историю поднимает на поверхность газета «Вести», сама в недавнем прошлом пострадавшая от рейдерства. Но если в случае газета атака была нацелена на неподконтрольное издание плюс на захват имущества, то в случае с жилым домом речь идет уже о чистом обогащении, без политической подоплеки. Однако политическая составляющая в этом деле все же есть.

Предприниматели лишаются арендованного жилья и собственных вещей, юные «революционеры» научились воспринимать «революцию» как источник быстрого обогащения, а органы, которые, казалось бы, должны были беспределу мешать, предпочитают не вмешиваться. Такое положение дел предсказуемо ухудшает деловой и инвестиционный климат в стране, укрепляет рейдеров в ощущении безнаказанности, а простых граждан — в чувстве незащищенности.

Так кто и чем будет платить боевикам майдана за силовое участие в госперевороте четырехлетней давности, читайте в статье: Как майдан дошёл от захвата власти до захвата квартир

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