Ярославль, 5 марта, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Деятельность мэра Ярославля Владимира Слепцова аудитория ИА REGNUM оценивает неоднозначно. По результатам опроса, проведённого на Telegram-канале REGNUM-Yaroslavl и в социальной сети Facebook, работу ярославского градоначальника положительно оценили 42% от числа проголосовавших, 41,2% — негативно, ещё 16,8% выбрали вариант «не худший мэр и не лучший"*.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Союзмультфильм. 1969. СССР

Около трети (32,9%) принявших участие в опросе считают, что возможности Владимира Слепцова по реализации его планов развития и благоустройства Ярославля ограничены скудными возможностями бюджета, при этом 9,1% безусловно видят динамику и связывают её исключительно с деятельностью мэра.

Пятая часть ярославской аудитории ИА REGNUM оказалась категорична в своей оценке — «Владимир Слепцов не способен руководить Ярославлем, при нём город не развивается». Ещё 21,5% считает, что в деятельности мэра гораздо больше PR, чем реальной работы.

Примечательно, что результаты голосования в Telegram и Facebook существенно отличаются. В Facebook, где голосование в отличие от Telegram проходило публично, негативную оценку деятельности Владимира Слепцова дали более 76% от числа проголосовавших, в Telegram — лишь 33%.

* — данные на 13:00 5 марта.