Ярославль, 5 марта, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославле издали «Литературный энциклопедический словарь Ярославского края (XII — начало XXI века)». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в издательстве «Академия 76».

Михаил Нянковский Литературный словарь Ярославского края

Работа над словарем продолжалась более четырех лет. В ней приняли участие около 80 авторов, среди которых преподаватели вузов, сотрудники научных центров, музеев, библиотек, литераторы и журналисты.

В словаре собрано около 500 статей о писателях, родившихся в Ярославском крае или связанных с ним творчески в период с ХII по начало ХХI века. В словаре есть статьи о классиках русской литературы, таких как как Николай Некрасов, Михаил Салтыков-Щедрин, Иван Суриков, Михаил Пришвин, Леонид Трефолев. Однако, по мнению авторов, особую ценность словарю придает информация о менее известных или забытых писателях. Есть статьи и о современных авторах, таких как лауреат премии президента детский поэт Анастасия Орлова и стипендиат Фонда Иосифа Бродского поэт Александр Беляков.

«Такого словаря раньше не было не только в Ярославле, но и в других регионах. Возможно, есть какие-то литературные справочники, но такого фундаментального, научного труда я в руках не держал. Пока тираж небольшой — 1000 экземпляров, поскольку были определенные финансовые трудности с изданием», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор издательства «Академия 76» Михаил Нянковский.

В издание включены материалы о литературных периодических изданиях, выходивших в Ярославском крае, основных местных литературных сообществах, литературной топографии. Значительная часть материалов публикуется впервые. Сейчас ведутся переговоры о возможности комплектования изданием библиотек области.