Астрахань, 5 марта, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В марте 2018 года в Астраханской области на контейнерных площадках для бытовых отходов появятся отдельные контейнеры для пластиковых бутылок, в, а течение года будет дан старт проекту по раздельному сбору мусора. Как сообщил портал «Пункт А», об этом на пресс-конференции рассказала директор регионального оператора в сфере обращения с отходами «ЭкоЦентр» Элла Кузьмина.

ИА REGNUM Контейнерная площадка

К раздельному сбору мусора астраханцев будет приучать постепенно: сначала отходы будут делить на две части — пищевые и непищевые, которые потом будут поступать на сортировочный комплекс. Такая система, помимо прочего, поможет сохранить существующие тарифы на вывоз мусора.

«Ставить 5 разных контейнеров: для стекла, бумаги, металла, пластика и пищевых отходов не позволяет, во-первых, площадь контейнерных площадок в городе. А во-вторых, площадь квартир жителей, которые не смогут у себя дома собирать 5 разных пакетов с мусором. Поэтому мы приняли решение сделать дуальную систему сбора: для пищевых и не пищевых отходов. Не пищевые отходы мы потом сами отсортируем по группам», — цитирует портал слова Кузьминой.

Государственные и бюджетные учреждения, предполагают авторы проекта, будут отдельно собирать бумагу и картон.

Проект по внедрению системы раздельного сбора мусора, планируется, будет завершен в Астраханской области к 2020 году. Также региональный оператор занимается реконструкцией мусоросортировочного комплекса и полигон в Наримановском районе. После окончания работ площадь полигона будет расширена в несколько раз, и он сможет обслуживать всю область. Часть отходов после сортировки смогут переработать и снова использовать в производстве. Органические же отходы будут перерабатываться в компост, который позже может быть применен в сельском хозяйстве.

ООО «ЭкоЦентр» получило статус регионального оператора в сфере обращения с отходами в феврале 2017 года и обслуживает все астраханские муниципалитеты, кроме закрытого административно-территориального образования Знаменск. Астраханская область вошла в число первых пяти регионов, в которых была внедрена новая система обращения с отходами. У этой поспешности были свои причины: из-за действий предыдущего оператора в Астраханской области сложилась критическая ситуация с ТБО. Однако к концу 2017 года работу системы удалось наладить.