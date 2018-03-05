Ярославль, 5 марта, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля объявила в соцсети охоту на бесхозные автомобили. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Любови Суровой Ярославцы сообщают о «подснежниках»

Любовь Сурова, возглавляющая администрацию двух центральных районов города, на своей странице в Фейсбуке написала: «Начинаем активную работу по выявлению автомобилей-подснежников на дорогах и во дворах. Просим подключиться всех активистов и сообщать имеющиеся данные о таких автомобилях куратору направления от общественности».

По данным чиновников администрации, раньше таких брошенных автомобилей находили за год около полутора десятков. В 2016 их было 12, а в 2017 — 15 машин.

«После того, как мы сделали объявление, на нас обрушился шквал сообщений. За один день мне и моему общественном помощнику Александру Мустафину пришло 20 писем о «подснежниках», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

После выявления автомобиля-«подснежника» районная администрация сообщает о нем в полицию, ГИБДД. Как только будет установлена личность владельца машины, администрация попытается его найти.

«В случае, если собственника брошенного автомобиля установить не удается, мы обращаемся в суд о признании движимого имущества бесхозным. У этой процедуры есть свои особенности, поэтому в первую очередь апеллируем к гражданской ответственности автовладельцев. Суд — крайняя мера», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

Институт общественных помощников главы начал формироваться в начале февраля этого года. Пока они курируют содержание улично-дорожной сети, сферу благоустройства и культурное пространство. Поиски бесхозных автомобилей — первая акция общественных помощников.