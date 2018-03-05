Тутаев, Ярославская область, 5 марта, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию новой парогазовой теплостанции в Тутаеве запланирован на весну 2019 года. Об этом сообщает официальный портал правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

Тутаевскую ПГУ посетил губернатор Дмитрий Миронов. Договоренность о финансировании завершения строительства с «Внешэкономбанком» была достигнута на Сочинском инвестиционном форуме в феврале 2018 года.

«Это стратегически важный объект для Тутаева. Город получил статус территории опережающего социально-экономического развития, мы ожидаем приток инвестиций, и развитая инфраструктура, наличие энергетических мощностей на месте создания индустриального парка крайне необходимы», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам визита в марте 2018 года.

Дмитрий Миронов уже анонсировал завершение строительства Тутаевской ПГУ по итогам Санкт-Петербургского экономического форума 2017 года. Тогда глава Ярославской области также заявлял о достигнутой договоренности с «Внешгэкономбанком», планировалось, что финансирование начнется в сентябре 2017 года, а летом 2018 станция заработает.

«По информации генерального подрядчика — АО «ОДК-Газовые турбины» — на завершение строительства потребуется 11 месяцев. Полностью ввести станцию в эксплуатацию специалисты планируют в августе 2018 года», — сказал в интервью ТАСС 1 июня 2017 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

И в сообщении 2017 года, и в сообщении 2018 года говорится о том, что готовность ПГУ составляет 90%, из чего можно сделать вывод, что строительство, несмотря на обещания, пока так и не возобновилось.

Тутаевская ПГУ — парогазовая тепловая электростанция мощностью 52 мегаватта, ПГУ-ТЭС-52 МВт. Потенциальные потребители — 58 тысяч жителей Тутаева и Тутаевского муниципального района Ярославской области, а также промышленные объекты, в том числе Тутаевский моторный завод. Строительство станции началось в 2011 году, ее сдача планировалась в 2013 году. Власти неоднократно называли различные сроки завершения строительства. Взаимные претензии заказчика и подрядчика — «ОДК — Газовые турбины» решаются в судах.