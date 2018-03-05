Калуга, 5 марта, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В Калужской области объём средств, привлеченных кредитными организациями в 2017 году, увеличился на 4,7% по сравнению с 2016 годом и составил 213,7 млрд рублей. При этом объём вкладов калужан вырос до 139,9 млрд рублей. Об этом 5 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Отделение по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральномуокругу Кристина Федечкина.

Рубль

По её словам, в объёме привлечённых средств на протяжении нескольких лет основную долю занимают вклады физических лиц. По итогам 2016 года они составили 65,5%. В структуре депозитов населения преобладают рублёвые вклады, доля которых в общем объёме составила 90,5%.

Средства индивидуальных предпринимателей Калужской области в кредитных организациях региона увеличились в полтора раза — до 2,8 млрд рублей.

«Между тем, согласно федеральному законодательству, на сумму 1,4 млн рублей в кредитных организациях застрахованы как вклады физических лиц, так и средства индивидуальных предпринимателей», — заявила Федичкина.

Напомним, на 1 января 2018 года на территории Калужской области действовало три региональных банка, четыре филиала банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 224 внутренних структурных подразделения кредитных организаций. Это дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы.