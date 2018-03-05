Москва, 5 марта, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Ни международные договоры, ни собственные законы России не обязывают её выдавать кому бы то ни было российских граждан, напомнил депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 5 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя категорический отказ президента России Владимира Путина выдать американской юстиции граждан РФ, которых США обвиняют во вмешательстве в выборы президента Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Во-первых, как уже было сказано, ст. 61 российской Конституции запрещает выдачу граждан Российской Федерации кому бы то ни было, — отметил парламентарий. — Во вторых, Россия подписала европейскую конвенцию об экстрадиции в 1957 году с оговорками, что мы не выдаем граждан Российской Федерации. Более того, такие же нормы действуют в таких государствах, как Франция, Китай или Япония».

При этом законодатель уточнил, что Страна восходящего солнца отказывается выдавать даже тех людей, которые не имеют паспорта японского гражданина, но являются этническими японцами.

Резюмируя вышесказанное, Шерин подчеркнул, что ни международное право, ни внутреннее российское законодательство не обязывают РФ экстрадировать своих граждан.

Напомним, что в своём интервью NBC президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинённые во «вмешательстве» в выборы в США граждане РФ не представляли российскую власть и РФ никогда их не экстрадирует. Кроме того, Путин заявил о готовности российской стороны рассмотреть официальные документы, якобы подтверждающие российское вмешательство в американские выборы.

Отметим также, что 16 февраля минюст США объявил о предъявлении обвинений 13 гражданам России. Американская Фемида считает этих людей виновными во вмешательстве в выборы президента США. Кроме того, в аналогичном «злодеянии» подозреваются и три российские компании.

Как считает спецпрокурор США Роберт Мюллер, обвинённые ставили своей целью дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон (словно для этого нужно было что-то ещё, кроме усилий самой бывшей первой леди — прим. ИА REGNUM ) и добивались этого активной работой в социальных сетях.