Москва, 5 марта, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Каким должен быть фильм, выдвигающийся на получение премии «Оскар», чтобы завоевать награду, рассказал 5 марта кинокритик, завсектором социальной философии Института философии РАН Александр Павлов в эфире радиостанции Sputnik.

Цитата к ф «Форма воды». реж. Гильермо Дель Торо. 2017. США Разговор

Он сообщил, что ленту «Форма воды», завоевавшую сразу четыре заветные статуэтки, мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо снимал «под награду».

«Все были уверены, что «Форма воды» Гильермо дель Торо получит-таки свою заслуженную награду. А этот фильм, как это ни удивительно — он супер-политкорректный», — подчеркнул Павлов.

Кинокритик также сформулировал, какими сюжетными чертами должна обладать картина, чтобы получить премию киноакадемии США.

«Нужно взять все возможные меньшинства, показать, насколько они были обездолены в сложной культурно-политической ситуации в США, в частности, в 1963 году», — отметил он.

Режиссёр показывает немую одинокую женщину, работающую на низкооплачиваемой работе, негритянку, третируемую супругом, гомосексуалиста и «ихтиандра» — тоже некое символическое «меньшинство».

"Все меньшинства живут, угнетаемые белым гетеросексуалом, который честно выполняет свою работу. У него есть некоторые проблемы, он грубоват, но в целом нормальный человек, семьянин. Чтобы его образ не был слишком обаятельным, показывают, как он пристает к главной героине», — говорит Павлов.

Этот рабочий человек, белый мужчина-гетеросексуал, и есть воплощение зла. И это отражает сегодняшнюю социально-культурную политкорректную ситуацию в США, считает кинокритик.

Напомним, кинолента «Форма воды» была удостоена 5 марта премии Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Лучший фильм года». Вручение юбилейной 90-й премии «Оскар» прошло в Лос-Анджелесе в голливудском театре Dolby Theatre.

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Режиссер фильма получил статуэтку «Оскара» как лучший режиссер года. Добавим, композитор Александр Деспла получил приз за оригинальный саундтрек к «Форме воды», также свой «Оскар» получили художники-постановщики картины.

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