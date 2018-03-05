Владимир, 5 марта, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В ближайшее время предприниматели начнут выкупать дома, расположенные на улице Георгиевской в центре города Владимира. Об этом на встрече с представителями молодежи сообщил глава администрации города Андрей Шохин. В старых домах, которые расположены вдоль главной пешеходной улицы, должны появиться новые достопримечательности.

Кумицкая Анна ИА REGNUM Улица Георгиевская во Владимире

«Жить в той зоне, где постоянно идут экскурсии, — это, наверное, не очень хорошо и привлекательно. Но там дома старые и не все люди обеспеченные, но цена на жильё, которая там стала, она во много раз, они даже сами говорят, выросла. Сейчас придёт туда бизнес, он переселит из этих домиков людей, займёт эти домики под бизнес, и это правильно — вот тогда начнёт улица жить уже, да? И вот мы для этого и делаем, вкладываем средства, для того, чтобы улица ожила», — цитирует главу администрации портал «Зебра ТВ».

К слову, амбициозные планы по развитию пешеходной зоны могут упереться в нежелание людей уезжать. Улица находится в самом центре Владимира, буквально в нескольких сотнях метров от Золотых Ворот и других главных достопримечательностей. Вряд ли местные жители будут готовы переезжать из центра на окраины, как это часто бывает.

Кумицкая Анна ИА REGNUM Георгиевская улица находится в самом центре исторического Владимира

Отметим, что прецеденты в регионе уже были. Например, в Киржаче в 2017 года люди не хотели переезжать из аварийного дома. Среди причин, в том числе, и место нового дома: он находится в отдаленном районе, причем стоит фактически на болоте.

Ситуация не уникальна. Ранее в Брянске нежеланием людей переезжать из центра на окраины объясняли низкую эффективность работы по сносу домов, признанных аварийными.

ИА REGNUM напоминает, что улица Георгиевская во Владимире расположена между Большой Московской и Спасской улицами. Название улицы пошло от названия Георгиевской церкви, которая расположен здесь. Храм был построен в XVIII в. Первый пешеходный участок на улицы открылся в 2015 году. В 2017 году здесь появился музей «Старая аптека». За музеем расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на памятник князю Владимиру.