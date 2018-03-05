Москва, 5 марта, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко уверен — если Россию отключат от глобального интернета, это не станет фатальным событием, хотя и не пройдёт «безболезненно». Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

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Он подчеркнул, что технически страна готова перейти на формат «национального» интернета.

«Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», — подчеркнул Клименко.

Советник президента также напомнил, что уже в настоящее время в России работает сегмент сети интернета, созданный специально для аппарата госслужащих. Сложности при переходе от глобального к национальному интернету могут возникнуть, по словам Клименко у тех, «кто хранил свои данные за рубежом».

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Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в феврале 2018 года заявил, что государственные служащие часто используют на работе зарубежные интернет-сервисы, и это представляет серьезную угрозу для госбезопасности.

«Серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов госвласти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-телекоммуникационных ресурсов, расположенных за пределами РФ, таких как Google, Yahoo, WhatsApp и иных», — отметил Патрушев.

Отметим также, фракция КПРФ в Госдуме РФ также выступали с предложением о запрете депутатам и чиновникам пользоваться некоторыми интернет-сервисами и приложениями для смартфонов, однако депутаты Госдумы в итоге не поддержали инициативу.

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