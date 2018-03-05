Калининград, 5 марта, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 5 марта, начинается установка величественного памятника русскому полководцу Александру Невскому, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — с площади маршала Василевского.

«Ледовое побоище». «Школфильм», 1962 г. Александр Невский

Высота бронзовой скульптуры вместе с постаментом достигает 10 метров. В правой руке князь держит меч, в ногах брошен щит поверженного врага — Ливонского ордена, который являлся отделением Тевтонского ордена на территории современных Латвии и Эстонии.

«Возведение памятника здесь, в центре Калининграда, на западных рубежах нашей Родины в городе русской воинской славы — это очень важный знак того, что есть какие-то незыблемые ценности, на которых стоит, стояла и будет стоять Русская земля», — прокомментировал журналистам региональный вице-премьер Александр Шендерюк-Жидков.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что монументальное увековечивание памяти Александра Невского в Калининграде натолкнулось на неприятие части калининградской интеллигенции. В частности, архитектор Сергей Леденёв в прямом эфире ГТРК «Калининград» обозвал скульптуру русского полководца «каким-то задротом». А местный писатель Александр Попадин назвал монумент «патриотическим симулякром».

Instagram.com/vadim.tsyganov/ Калининградский памятник Александру Невскому в мастерской. Рядом — руководитель проекта Вадим Цыганов

По словам руководителя общественной организации «Русская община Калининградской области» Максима Макарова, установка памятника великому русскому полководцу — победителю немецких рыцарей — «очень важное и своевременное решение, которое укрепит русскую идентичность большинства калининградцев».

«Александр Невский был представителем династии Рюриковичей, а предки князя Рюрика, как известно, жили на южно-балтийском побережье, т. е. практически на территории нашего региона, — сказал ИА REGNUM Макаров. — Наши дальние предки — балто-славянские племена были частично уничтожены, частично онемечены, частично вытеснены Тевтонским орденом с этой исконно нашей земли. В 1945 году наши солдаты и офицеры, многие из которых были награждены советским орденом Александра Невского, освободили землю своих предков от 700-летней немецкой оккупации».

То есть, по мнению общественника, «историческая справедливость восторжествовала».

Открытие памятника ожидается через месяц, 5 апреля — в 776-ю годовщину победы князя Александра Невского над рыцарями Тевтонского ордена на Чудском озере.