Симферополь, 5 марта, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Крымскотатарские специалисты почти подготовили документы по взысканию репараций с Германии за уничтожение крымских сёл в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 5 марта, на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

Напомним, в середине февраля делегаты внеочередного курултая мусульман РК приняли решение о подготовке процедуры взыскания с Германии ущерба, который был нанесён Крыму нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

«Предварительная «дорожная карта» уже разработана, мы пригласили юристов, которые провели определённые исследования по данному вопросу. Сейчас идёт работа по созданию специальной комиссии. Необходимо извлечь информацию из архивов, подготовить историческую справку, на основании которой экономисты высчитают материальный и моральный, а также культурный ущерб, потому что были разрушены мечети, медресе и церкви», — отметил Айдер Исмаилов.

По его словам, речь идёт не только о крымскотатарских сёлах.

«Далее наши юристы будут работать с профильными комитетами, министерствами Российской Федерации и обращаться к той стороне, у которой мы будем испрашивать компенсацию», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Духовном управлении мусульман Крыма также заявили, что призывы крымскотатарских радикалов бойкотировать предстоящие выборы президента России на полуострове ничего не изменят.

«Подобные призывы не повлияют на участие крымских татар в выборах 18 марта. За прошедшие четыре года все окончательно поняли, кто есть кто. Достойными сынами народа являются те, кто остался на своей земле и хранит мир, стараясь созидать для всех жителей Крыма и для будущих поколений. А изгои и отщепенцы — это те, кто, несмотря на клятвы на священном Коране, и бросили свой народ», — отмечал Айдер Исмаилов.

По его убеждению, радикалы не оправдали доверие соотечественников и уже давно им надоели со своими угрозами и манипуляциями.