Симферополь, 5 марта, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Бесконечные угрозы и призывы крымскотатарских радикалов к своим соотечественникам, проживающим в Крыму, бойкотировать предстоящие выборы президента России, ничего не изменят. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 5 марта общественность заверил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

Напомним, на днях один из так называемых лидеров крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ)Рефат Чубаров безапелляционно пригрозил соотечественникам, что они окажутся вечными изгоями, если осмелятся прийти на избирательные участки и воспользоваться своим избирательным правом.

«Подобные призывы не повлияют на участие крымских татар в выборах 18 марта. За прошедшие четыре года все окончательно поняли, кто есть кто. Достойными сынами народа являются те, кто остался на своей земле и хранит мир, стараясь созидать для всех жителей Крыма и для будущих поколений. А изгои и отщепенцы — это те, кто, несмотря на клятвы на священном Коране, бросили свой народ», — заявил Айдер Исмаилов.

По его мнению, радикалы не оправдали доверие соотечественников и уже давно всем надоели со своими угрозами и манипуляциями.

«Мы с людьми общаемся, с имамами собираемся, с председателями общин со всего Крыма, все говорят, что людям надоело бежать за миражом, за какими-то иллюзиями, что всё куда-то вернется, что-то развалится. Мы живём здесь и сейчас, у нас мирное небо над головой, Российская Федерация выделяет достаточно большие средства, принят указ, которое наше, особенно старшее, поколение ждало десятилетиями», — подчеркнул заместитель муфтия ДУМК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года крымчане впервые будут выбирать главу Российской Федерации. Благодаря поправкам в законодательство, граждане РФ теперь вправе проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического проживания без предупреждения избиркома, к которому он приписан.

На полуострове будут действовать 27 территориальных избирательных комиссий и 1167 участковых комиссий. В целом на организацию выборов в Крыму выделено более 163 млн рублей.

«На проведение выборов на территории республики выделено 163,5 млн рублей. Из этой суммы 14,8 млн рублей направят на организацию информирования населения об избирательном процессе. Всего по России на выборную кампанию потратят 17,7 млрд рублей», — заявил ранее глава крымского Избиркома Михаил Малышев.

Он также сообщал, что крымчане готовы продемонстрировать наблюдателям ОБСЕ открытость и гласность президентских выборов в регионе.

«Наблюдателей будет регистрировать Центральная избирательная комиссия. Если будут представители ОБСЕ, мы рады их видеть и готовы показать открытость и гласность, и те демократические принципы, которые зачастую не присущи отдельным представителям их стран. Если они будут, мы готовы с ними работать», — заявил Малышев, не исключая и присутствия наблюдателей из стран СНГ.