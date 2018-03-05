Калуга, 5 марта, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 2 марта принял участие в межрегиональном совещании Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), прошедшем в городе Суздаль.

Городская дума Калуги Глава самоуправления Калуги принял участие в совещании ВСМС

В заседании принимали участие члены Совета Федерации, главы муниципалитетов, депутаты законодательных и представительных органов власти всех уровней, представители местных общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, руководители региональных отделений Всероссийского совета местного самоуправления Центрального федерального округа.

Участники встречи обсудили задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации, наметили конкретные направления деятельности ВСМС как общероссийской организации по реализации этих задач.

Особое внимание было уделено рассмотрению успешных практик формирования комфортной городской среды и актуальным вопросам развития малых городов и исторических поселений.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в своём выступлении Александр Иванов затронул вопросы повышения гражданской активности и вовлечения жителей в решение вопросов местного значения.

«Показательным итогом активности калужан являются их предложения по разработке стратегии развития города до 2030 года, — отметил глава самоуправления Калуги. — Эта работа проводилась в несколько этапов на протяжении двух лет, за это время на сходах жителей, собраниях ТОСов в адрес администрации города поступило более ста предложений по дальнейшему социально-экономическому развитию города. В результате по инициативе жителей в стратегию развития Калуги включены такие знаковые для города объекты, как строительство кольцевой автодороги, второй очереди Музея космонавтики, дворца спорта и Березуйского парка. Например, за строительство дворца спорта проголосовали большинство калужан во время рейтингового голосования, которое было проведено на открытых площадках города и в интернете».

Также Александр Иванов сообщил, что совместно с территориальными общинами в Калуге ведется большая работа по благоустройству и озеленению города, калужане принимают активное участие в акциях «Калужские дворы», «Чистая весна Калуги», «Зеленая инициатива».

«На сегодняшний день в городе существует хорошая практика, когда административные решения принимаются только совместно с горожанами и депутатами, — сообщил коллегам Александр Иванов. — Устройство скверов, детских площадок, спортивных комплексов, парковок, размещение нестационарных торговых объектов согласовывается с советами ТОС, которые представляют консолидированное мнение жителей города».

Был обозначен и ряд проблемных вопросов, касающихся сферы ЖКХ.

«Вызывает беспокойство наметившаяся тенденция передачи в концессию стратегически важных для города предприятий, отвечающих за отопление, электро‑ и водоснабжение, — подчеркнул Александр Иванов. — Об этом образно сказал сенатор Вячеслав Тимченко на заседании в Кирове: «Здесь есть с одной стороны, сложность с привлечением инвесторов на концессионные соглашения в небольшие поселения, а с другой стороны, есть вероятность недобросовестного отношения потенциальных концессионеров к выполнению своих обязательств. То есть «лучшие куски» из ЖКХ заберут, взвинтят тарифы на услуги, котельных, например, а позитивный результат может быть достигнут только через 20−25 лет». Как все мы понимаем, это очень большая и серьезная проблема, которая требует незамедлительного законодательного регулирования. В Калуге, опираясь на негативный опыт с водоканалом, по предложению жителей депутаты Городской думы приняли решение о нецелесообразности передачи в концессию таких стратегически важных для города объектов».

Отмечалась необходимость замены для муниципалитетов коммерческих кредитов на бюджетные и проведения более сбалансированной тарифной политики в отношении муниципальных теплосетей.