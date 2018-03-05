Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 марта, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Старейший в Ярославской области памятник Ленину может быть перемещен из Переславля-Залесского в Тутаев, в «Парк советского периода». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ctrb.ru «Парк советского периода»

Такое намерение высказывает администрация города, которая обратилась в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в департаменте, орган охраны выдал разъяснения, что нужно для этого сделать.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, памятник Ленину 1929 года был поврежден в 2017 году во время ремонта дома культуры, перед которым он находится. У Ленина оторвали руку. Позднее исчез и постамент, сейчас остатки памятника скрыты в коробе на Народной площади.

Поврежденный монумент является объектом культурного наследия регионального значения. Несмотря на обращение переславцев, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту порчи памятника ввиду «непоступления в орган дознания документов о включении указанного памятника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия».

«Парк советского периода» или «Сквер СССР» — часть муниципального музейно-выставочного комплекса «Борисоглебская сторона» в городе Тутаеве Ярославской области. В сквере собраны скульптуры советского времени и ретро-автомобили. Туда проводятся экскурсии под названием «Путешествие в СССР».