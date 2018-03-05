Москва, 5 марта, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп задал безальтернативную повестку глобальным рынкам на текущую неделю — торговые войны, заявил корреспонденту инвестиционный аналитик GLOBAL FX Владимир Рожанковский.

Нефть

В довершение к проекту указа по повышению тарифов для импортируемых в США стали и алюминия, Трамп 3 марта высказался за введение аналогичных ограничительных мер в отношении импортируемых в США автомобилей.

«Вопросы эти преимущественно затрагивают металлургический сегмент, вокруг которого и будут сконцентрированы основные ценовые спекуляции в ближайшие дни», — считает эксперт.

Что касается нефти — то наиболее существенным фактором для неё будет стандартное событие этой среды (7 марта) — публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США.

Напомним, что на прошлой неделе выросли выше прогнозов не только резервы сырой нефти, но и бензина, что на практике является логистическим казусом и встречается нечасто. Именно поэтому текущая публикация будет вдвойне интересна.

«На севере США, как и в Европе, прошедшая неделя отметилась обильными снегопадами, что может вызвать дополнительный спрос на отопительные виды топлива. Поэтому снижение данных по нефтепродуктам более чем вероятно.

Другое дело — как на это отреагируют рынки. Вопрос остаётся открытым. При всех прочих равны спекулянты дадут чёрному золоту на этой неделе своего рода передышку», — пояснил Рожанковский.

Между тем, пятничный релиз нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что с 24 февраля по 2 марта количество активных буровых установок в США увеличилось всего на одну единицу до 800 единиц, что подтверждает тезис о замедлении интереса мелких нефтедобытчиков при приближении барреля WTI к отметке $60.

«Сегодня, 5 марта, чёрное золото сорта Brent торгуется на уровне $64,94 за баррель, немного подрастая по сравнению со 2 марта. В свою очередь, баррель WTI зафиксировался на уровне $61,84, также показывая крайне вялый повышательный тренд.

Текущая расстановка сил сохранится, если только запланированное на 5 марта рамочное заседание ОПЕК не преподнесёт никаких сенсаций (каких-либо серьёзных пунктов нынешней повестки анонсировано не было)», — полагает эксперт.

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