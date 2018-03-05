Пермь, 5 марта, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Пермском крае многодетные семьи, имеющие третьего ребёнка в возрасте до трёх лет, готовы выйти на улицу и митинговать, отстаивая право на выплаты в размере прожиточного минимума, которые им положены. Распоряжение правительства России вышло осенью 2017 года, регион вошёл в перечень субъектов, где должно осуществляться финансирование, но ни одна семья ещё не получила выплаты, сообщает ТК «РифейПермь».

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Родители возмущены действиями региональной власти. По их словам, федеральный закон есть, но на местном уровне не исполняется. Родители обращаются в разные инстанции, но вразумительного ответа нет, получают только отписки.

«Ежемесячная выплата на третьего ребенка до достижения трёх лет выплачивалась несколько лет, но с 2016 года была отменена. Демографические показатели и рождаемость в регионе превысили средние по стране. Из-за этого в крае свернули программы регионального капитала и ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка. Отпала необходимость в стимуляции рождаемости», — сказала многодетная мать Анна Т.

Родители, имеющие троих детей, говорят, что ежемесячные выплаты в 9700 рублей были бы очень кстати. Они продолжают направлять запросы в разные инстанции. Когда чаша терпения переполнится они готовы митинговать.

В минсоцразвития края не смогли оперативно ответить на вопрос корреспондента ИА REGNUM относительно выплат. В ведомство оформлен официальный запрос.

Между тем в конце 2017 года депутат Госдумы Игорь Шубин прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Ольги Голодец о регионах, «которые до сих пор не ставят себе приоритеты в области поддержки материнства и детства». В качестве примера вице-премьер привела Пермский край. Регион не поставил пособие на третьего ребёнка в свой бюджет, отказавшись от поддержки рождения третьего ребенка.

Шубин подчеркнул, что демографическая ситуация в каждом регионе имеет свою специфику, и в Пермском крае поддержка рождаемости осуществляется с её учётом, сообщает издание business-class.su. В последние годы Прикамье активно стимулировало рост числа многодетных семей. За три года их количество в регионе увеличилось на 18% и в полтора раза превысило количество таких семей по России (7,9% и 4,5% соответственно). Вместе с тем в регионе наметилась устойчивая тенденция снижения первых рождений — на 6% ежегодно. Среди молодых женщин — на 11%. Это снижает вероятность появления в семье вторых и третьих детей. Поэтому был сделан упор на стимулирование рождения первенцев у молодых мам.

В ноябре 2018 года Пермский край включили в перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счёт федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной на третьего и последующих детей.

Однако уровень софинансирования расходов на осуществление ежемесячной денежной выплаты Пермскому краю из федерального бюджета предложен на уровне всего 32% от годовой потребности, сообщает «Комсомольская правда в Перми». На осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьих и последующих детей, рожденных в 2018 году, Пермскому краю потребуется 382,9 млн рублей в 2018 году; 737,7 млн рублей в 2019 году и 767,2 млн рублей в 2020 году.

Согласно данным Пермьстата, в 2017 году в регионе отмечено снижение числа родившихся — на 14,2% по сравнению с 2016 годом. На территории края родилось 32 004 и умерло 34 780 человек. В результате сложившейся ситуации зафиксирована естественная убыль населения, которая составила 2776 человек (в 2016 году наблюдался прирост 975 человек). Кроме того, в Прикамье отмечен значительный миграционный отток, который составил 6029 человек (в 2016 году — 3201 человек). Большинство мигрантов (5480 человек) предпочли другие регионы России.