Санкт-Петербург, 5 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Конкурс по строительству скоростной железнодорожной линии из аэропорта «Пулково» на Витебский вокзал будет объявлен до начала Чемпионата мира по футболу, вероятнее всего — в апреле текущего года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в понедельник, 5 марта, сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин во время рабочей поездки по объектам, строящимся к ЧМ-2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Албин

Он отметил, что для реализации этого проекта, который будет реализован на принципах государственно-частного партнерства, город рассчитывает не только на федеральные бюджетные гарантии, но также, возможно, на средства инвестпрограммы РЖД.

Что касается возможных концессионеров, то среди них, по словам Албина, могут быть и ВТБ, и некоторые другие компании.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по возведению линии с Витебского вокзала до «Пулково» должны начать не позднее III квартала 2018 года. Причем, как и в случае с Западным скоростным диаметром (ЗСД), городской бюджет, скорее всего, будет вынужден платить концессионеру ежегодную компенсацию за «недополученную прибыль», если аэроэкспресс не окупится.

Скоростной поезд позволит добраться от «Пулково» до Витебского вокзала или обратно за 25 минут. Поезд будет делать остановку на станции Купчино. Строительство линии начнется только после окончания Чемпионата мира по футболу в 2018 году. К 2020 году ожидается рост пассажиропотока через аэропорт «Пулково» до 24,4 млн человек в год. По расчетам разработчиков, это должно окупить вложения.

Стоимость проезда в поездах от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала Петербурга составит от 250 до 350 рублей. Капитальные вложения в создание железнодорожной трассы оценивались в 15,6 млрд рублей.

Противники проекта просят губернатора Санкт-Петербурга подумать об отмене конкурса на аэроэкспресс и поручить найти другие пути совершенствования транспортного обслуживания аэропорта.