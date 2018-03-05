Иркутск, 5 марта, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В развитии туриндустрии в Забайкалье и Иркутской области наблюдаются явные перекосы. Не успела ещё забыться история с продажей туров «Байкальское сафари», где через сайт предлагалось купить охоту на местных тюленей, как братский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Петренёв выявил ещё больших «оригиналов». Речь идёт о запрете сайта, рекламирующего такое варварское развлечение, как взрыв дерева.

Цитата с видеоролика, рассказывающего о поимке бобров Бобёр, пойманный в капкан

Рекламный ролик демонстрирует туристам, как закрепить взрывное устройство на стволе и привести его в действие.

«В результате ствол дерева повреждается до степени прекращения роста. Это образует состав статьи 261 УК РФ «Уничтожение лесных насаждений иным общеопасным способом», — говорится в прокурорском сообщении.

На втором сайте обнаружилась информация о применении ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова бобров.

«По правилам охоты, использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры запрещается (за исключением отлова волка в целях регулирования численности). За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность», — отмечает природоохранный прокурор Дмитрий Петренёв.

«Пропаганда действий, нарушающих гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан на благоприятную окружающую среду, является недопустимой и способствует совершению преступлений в экологической сфере», — сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Справедливости ради заметим, что в интернете по запросам «подрыв дерева» и «капкан на бобра» редакция ИА REGNUM обнаружила десятки видеороликов. Поэтому усилий одного лишь братского прокурора в этом вопросе явно недостаточно.

Напомним, охраной речных бобров в Приангарье занимаются в заказнике «Зулумайский», расположенном на границе Зиминского, Тулунского и Куйтунского районов. Снижение популяции этих животных (на площади 65 тысяч гектаров насчитывается менее 420 особей) стало причиной занесения их в Красную книгу России. Что касается лесных насаждений, то только в 2017 году их уничтожение в Иркутской области нанесло государству ущерб в 5,4 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, появление сайта «Байкальское сафари», на котором москвичам за 150 тысяч предлагали поохотиться на байкальских тюленей (нерп), можно считать знаковым событием, а не очередной изощрённой выходкой браконьеров. Пример тому — предложение Росрыболовства возобновить промысловую добычу нерпы.

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