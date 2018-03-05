Ярославль, 5 марта, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Ярославский областной суд оставил в силе решение, согласно которому ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» должна выплатить владельцу собаки, которая погибла после прививки от бешенства, материальную компенсацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Privivki.ru Прививки могут быть опасны?

В Рыбинский районный суд обратился владелец собаки породы «русская пегая гончая» с иском к Рыбинскому филиалу ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» и самой областной станции о взыскании 120 тыс рублей материального ущерба, компенсации морального вреда в размере 50 тыс рублей.

Мужчина сообщил, что в сентябре прошлого года ветврачи выезжали в деревню Поповское Рыбинского района Ярославской области для проведения вакцинации животных от бешенства. Госзадание для ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» на 2017−2019 годы было утверждено приказом департамента ветеринарии Ярославской области.

В этот день собаке истца по кличке Сорочай была сделана прививка от бешенства. После укола пес упал, у нее остановилось дыхание, он впал в коматозное состояние. По пути в ветклинику собака умерла.

Как следует из материалов служебного расследования и показаний ветеринаров, непосредственно после вакцинации погибла еще одна собака. Она также умерла вечером в день вакцинации. Признаки у нее были такие же, как и в первом случае: собака также потеряла сознание, упала, пришла в коматозное состояние.

Рыбинский районный суд вынес решение — удовлетворить иск частично и взыскать в пользу владельца одного из погибших животных 35 тысяч рублей. После этого ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» обратилась с апелляцией в областной суд.

Однако тот счел, что суд первой инстанции правильно исходил из того, что коматозное состояние собаки и ее смерть произошли непосредственно сразу после проведения вакцинации, принял во внимание и те обстоятельства, что в результате введения вакцины в тот же день умерла не только собака истца, но и другая собака.

Сами ветеринары, проводившие вакцинацию, сообщили, что у них не было препаратов, с помощью которых собаке можно было бы провести реанимационные мероприятия и вывести из коматозного состояния. Но при этом они не удосужились спросить паспорт собаки, где имелись данные о предыдущей вакцинации. Если бы они это сделали, то рекомендовали бы сделать прививку позднее, так как срок предыдущей вакцинации не истек.

Оценить качество вакцины в конкретной ампуле не представилось возможным, так как после вакцинации остатки вакцины, ватные тампоны, перчатки, иглы, шприцы были утилизированы.

Таким образом, областной суд не нашел оснований для отмены решения Рыбинского суда.