Киев, 5 марта, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В нападении на Общество венгерской культуры в Ужгороде есть «российский след». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

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В Польше задержали подозреваемых в поджоге Закарпатского союза венгров

«Повсюду торчат российские уши, «привет» всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях», — написал глава дипломатического ведомства в своём микроблоге в Twitter, поблагодарив украинскую полицию за активную работу в Закарпатье.

При этом каких-либо доказательств причастности России к поджогу здания в Ужгороде глава МИД Украины не привел. Климкин также не исключил, что «на этом попытки дестабилизации не закончатся».

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в офисе Общества венгерской культуры в Ужгороде Закарпатской области на Украине произошёл в ночь на 27 февраля. Полиция считает, что здание подожгли неизвестные. Первую попытку спалить офис общества радикалы предприняли в начале февраля 2018 года. Несмотря на то, что неудавшихся поджигателей не поймали и личности их не были установили, местные власти сразу же заявили о наличии «кремлёвского следа» в действиях злоумышленников.

В конце февраля сообщалось о задержании в Польше подозреваемых в поджоге офиса Закарпатского союза венгров в Ужгороде. Операцию провело агентство внутренней безопасности (АНБ) Польши. Были задержаны трое человек, но арестовали только двоих. Все задержанные являются гражданами Польши.

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По данным агентства, подозреваемые для осуществления поджога приехали из Словакии в Ужгород, где остановились в гостинице. Ночью польские граждане совершили две попытки поджога, при этом снимая все на видеокамеру.

4 марта глава национальной полиции Украины заявил о раскрытии нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде. По словам Сергея Князева, к преступлению причастны пятеро человек. Из них трое были задержаны на Украине, еще двое — в Польше. Ещё один подозреваемый, вероятно, иностранец, объявлен в розыск.