Симферополь, 5 марта, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Профильные крымские чиновники, отвечающие за ремонт и замену лифтов на полуострове, устранились от контроля за ситуацией, растрачивая бюджетные миллионы в никуда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил зампредседателя правительственной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Крыму Анатолий Петров.

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«В 2017 на замену лифтов было предусмотрено 207 миллионов рублей, однако подрядчик КМЗ (Карачаровский механический завод — прим. ИА REGNUM ) не уложился в срок. Можно было эти деньги согласовать с республиканским министерством ЖКХ в течение 30 дней и осваивать их уже в 2018 году. Но профильные чиновники почему-то прозевали и до сих пор их не согласовали. По закону эта сумма обязана уйти назад в федеральный бюджет», — отметил специалист.

Помимо этого, он также сообщил, что на 2018 год на ремонт кровель и лифтов в республиканском бюджете стояла сумма 500 миллионов рублей, но на днях в министерстве ЖКХ было принято решение отдать 262 миллиона Симферополю на закупку мусоровозов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Симферополе на улице Балаклавская, 81, в одной из многоэтажек сломался лифт, в результате чего погибли молодая женщина и её полугодовалый ребёнок.

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По словам местных жителей, жильцы дома неоднократно обращались с просьбами отремонтировать лифт, но безрезультатно.

Сотрудники крымской прокуратуры и специалисты Ростехнадзора проводят проверку на месте происшествия. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По информации администрации крымской столицы, лифт на Балаклавской проходил проверку в ноябре прошлого года, организация, которая её осуществляла, дала заключение об исправности подъёмника и его пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Помимо этого, после трагедии в городе инициировали масштабную проверку всего лифтового хозяйства.

Родственникам погибших пообещали в ближайшее время выплатить материальную компенсацию.

Также напомним, что 24 февраля в Симферополе на улице 51-й Армии, 111 сорвался ещё один лифт, тогда обошлось без жертв.

«Жильё перестало быть комфортным и безопасным. Такая «стратегия» и «политика» министерства ЖКХ нам не подходит. Об этом давно идут рекомендации из Общественной палаты Крыма. Реакция властей должна быть адекватной и объективной… Ибо назначение «стрелочником» какого-нибудь начальника ЖЭКа тут не подходит», — комментировал ситуацию Анатолий Петров.