Москва, 5 марта, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения будет использовать элементы блокчейн-технологии при проведении опроса на выходе (exit poll) на выборах президента России, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Данных, получаемых в результате опросов на выходе с избирательных участков, будут помещаться в специальном блокчейн-хранилище.

Это не позволит вносить какие-то изменения в данные опроса, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит открытость процесса сбора и агрегации данных.

Применение блокчейн-технологии станет одним из первых в мире примеров использования системы хранения данных в рамках электоральных исследований.

В случае успеха проект ляжет в основу разрабатываемой программы «Цифровой ВЦИОМ».

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, благодаря блокчейну многократно повышается защищенность данных от кибератак, закрывается уязвимость при передаче информации, обеспечивается сохранность и неизменность собираемых данных.

«Опрос на блокчейне пока не имеет реализованных примеров в мире: отдельные попытки попробовать предпринимаются в Эстонии и Ирландии.

Есть реальный шанс 18 марта 2018 года показать миру, как именно это можно сделать», — подчеркнул Фёдоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличивается число граждан, желающих принять участие в голосовании на выборах президента РФ. Рост отмечается четвертую неделю подряд.

По данным на 1 марта, их число граждан, заявивших, что планируют принять участие в голосовании, увеличилось до 81,6%

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